Знаменитости 04 декабря 2023, 03:26 Певица Zivert впервые стала наставницей на шоу «Голос» Шоу «Голос» представило наставников в новом сезоне, в их число вошла Zivert Unsplash

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Наставником в новом сезоне развлекательного шоу «Голос» впервые станет певица Zivert. Об этом сообщила пресс-служба программы в Telegram-канале. Исполнительница займет место рэпера Басты, который участвовал в 11-м сезоне.

Кроме Zivert красные кресла займут Владимир Пресняков, Полина Гагарина и вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев. Ведущей второй сезон подряд станет Яна Чурикова, которая в прошлом сезоне сменила на этом посту телеведущего Дмитрия Нагиева.

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Zivert заявила, что с нетерпением ждет встречи с подопечными, она пообещала сделать все для их ярких выступлений.

«„Голосу“ и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», — процитировал артистку StarHit.

К слепому прослушиванию допустили 128 прошедших кастинг исполнителей. Каждый наставник набирает в команду по 12 человек.

Певица Zivert не любит, когда ее называют звездой. У артистки скромный райдер, высокие требования она предъявляет только к технической составляющей.