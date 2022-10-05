Певица Zivert рассказала, что не слушает свою музыку | 360°

Знаменитости 05 октября 2022, 20:20 Поделиться Telegram

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Viber Певица Zivert рассказала, что не слушает свою музыку

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Певица Юлия Зиверт, получившая известность под псевдонимом Zivert, заявила, что старается не слушать собственные песни. Об этом сообщили «Дни.ру».

«Мне не нравится себя слушать — хватает себя исполнять! Конечно, я внимательно изучаю свои демки, прослушиваю голос в момент сведения трека — это все неизбежный процесс его создания. Но как только работа в студии закончится, готовую запись впредь не включу!» — заявила Зиверт.

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Кроме того, певица рассказала, что именно помогает достигать ей новых высот. По ее словам, она совершенствует свои песни благодаря саморефлексии, передало РИА ФАН.

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