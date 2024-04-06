Знаменитости 06 апреля 2024, 02:39 Певица Zivert призналась в любви участнику шоу «Голос» из Туниса РИА «Новости»

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Певица Юлия Зиверт, заменившая в новом сезоне шоу «Голос» в кресле наставника рэпера Басту, прямо на сцене призналась в симпатии к своему подопечному. Сердце Zivert похитил участник из Туниса. На это обратило внимание интернет-издание «Вокруг ТВ».

Этап поединков на Первом канале завершился, шоу пришлось покинуть участнику из Туниса Мажду Акруту. Он покорил жюри практически безупречным произношением на русском языке.

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Певица Zivert пообещала, что не оставит своего подопечного за пределами проекта.

«Мы будем также вместе. Что-то делать, придумывать, творить, ладно? Я тебя очень люблю», — заявила звезда.

Участница одного из сезонов шоу «Голос» Анастасия Спиридонова ушла со сцены на концерте Ларисы Рубальской со слезами на глазах. Певица расплакалась из-за фонограммы, которую включили на песню «Транзитный пассажир».