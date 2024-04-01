01 апреля 2024, 15:03
Певица Женя Малахова спела на видео обнаженной
Беременная певица Женя Малахова спела для поклонников обнаженной
Бывшая участница группы Reflex Женя Малахова опубликовала видео, на котором дома поет обнаженной. Она поделилась роликом в своих соцсетях.
Малахова исполнила кавер на трек Дуа Липы «Levitating».
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«Песня — это всегда хорошая идея», — прокомментировала она.
Поклонники поддержали певицу и одобрили новое видео.
Малахова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова в августе 2020 года. Через два года у пары родился первенец, сын Федор. В марте 2024 года певица сообщила подписчикам, что ожидает второго ребенка.
Недавно в СМИ появились сообщения о беременности помощницы певца Димы Билана, Алены Усачевой. Пресса также утверждала, что отцом ребенка является сам 42-летний артист. В одном из интервью он рассказал, что хотел бы быть родителем девяти или десяти детей.
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