Знаменитости 01 апреля 2024, 15:03 Певица Женя Малахова спела на видео обнаженной Беременная певица Женя Малахова спела для поклонников обнаженной РИА «Новости»

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Бывшая участница группы Reflex Женя Малахова опубликовала видео, на котором дома поет обнаженной. Она поделилась роликом в своих соцсетях.

Малахова исполнила кавер на трек Дуа Липы «Levitating».

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«Песня — это всегда хорошая идея», — прокомментировала она.

Поклонники поддержали певицу и одобрили новое видео.

Малахова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова в августе 2020 года. Через два года у пары родился первенец, сын Федор. В марте 2024 года певица сообщила подписчикам, что ожидает второго ребенка.

Недавно в СМИ появились сообщения о беременности помощницы певца Димы Билана, Алены Усачевой. Пресса также утверждала, что отцом ребенка является сам 42-летний артист. В одном из интервью он рассказал, что хотел бы быть родителем девяти или десяти детей.