Знаменитости 20 декабря 2023, 15:19 Певица Жасмин рассказала, что старается находить с детьми компромисс, а не ругать их за провинности

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Российская певица Жасмин в беседе с Пятым каналом рассказала о своем методе воспитания детей. Будучи мамой двоих сыновей и дочери, артистка пытается искать с ними компромисс, а не ругать за провинности.

Как написали «Дни.ру», Жасмин важно помочь раскрыть детям свои желания в полной мере. Певица призналась, что ее младший сын, например, не до конца понимает опасность безрассудного отношения к своему здоровью. За такое поведение она может и поругать, но лишь с целью привить ответственность.

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«Он может просто выйти из школьного бассейна чуть ли не в тапочках, упасть в лужу и так гулять. Позже есть риск заболевания. Я его ругаю, но только для того, чтобы он становился ответственным», — сообщила артистка.