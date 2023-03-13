Знаменитости 13 марта 2023, 22:31 Певица Жасмин рассекретила обман на шоу «Маска» Певица Жасмин призналась, что врала судьям на шоу «Маска»

Читать 360tv в

Певица Жасмин покинула шоу «Маска» в пятом выпуске. Девушка выступала в образе Дамы Пик. В беседе с сайтом kp.ru она поделилась своим опытом участия в программе.

Знаменитость рассказала, что самым сложным для нее было носить костюм и придерживаться сложного графика. Она подчеркнула, что кожа совсем не дышала в образе и воздух поступал в костюм лишь через два небольших отверстия.

Реклама

«А еще мне сложно было выдерживать график. Например, если утром чувствуешь недомогание, а днем нужно быть в студии, визит перенести нельзя, потому что на каждую маску дается строго определенное время», — рассказала Жасмин.

Реклама

Певица также призналась, что во время участия в шоу ей неоднократно приходилось врать судьям, чтобы скрыть свою личность. Ей пришлось солгать о наличии татуировок, а также об отсутствии медицинского образования.