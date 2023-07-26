Знаменитости 26 июля 2023, 16:58 Певица Зара рассказала, что сохраняет стройность благодаря дисциплине и спорту

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Певица Зара скоро отпразднует свое 40-летние, и в преддверии юбилея она рассказала о том, как ей удается сохранять стройную фигуру. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Знаменитость призналась, что ее идеальная форма — результат постоянной работы и самодисциплины. Певица придерживается правильного питания, основой которого является клетчатка и большое количества белка. Периодически певица устраивает дни разгрузки.

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Кроме того, в ее жизни все время присутствует спорт. Зара занимается с личным тренером несколько раз в неделю.

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