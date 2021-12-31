Певица Зара посетила беженцев на польско-белорусской границе и передала им подарки

Популярная российская певица Зара, которую хорошо знают в Белоруссии по участию в международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске, перед Новым годом посетила беженцев на полькой границе.

Заслуженная артистка России побывала в логистическом центре и передала мигрантам благотворительную помощь, сообщила «Российская газета».

«В природе каждого человека — протягивать руку помощи», — отметила Зара.

Среди подарков для беженцев к Новому году были теплые одеяла и пледы, а также игрушки и сладости для детей. На границе с Польшей многие беженцы находятся с детьми, они надеются попасть на территорию Евросоюза целыми семьями.

В логистическом центре, в котором побывала Зара, разместились около полутысячи человек. Артистка считает, что сложившуюся на границе ситуацию можно назвать катастрофой. Она посетовала, что сама не в силах справиться с этим, однако смогла хотя бы передать детям праздничные подарки и лакомства.

«Малыши должны учиться, заниматься спортом, рисованием, музыкой. Но сейчас они хотят только выжить. Надеюсь, что в один прекрасный день, ближайший день, эта ситуация разрешится», — отметила артистка.

Она пожелала под Новый год, чтобы у каждого человека на планете был собственный дом. Даже если он будет маленьким, все равно останется своим, и там можно будет создавать семьи и растить малышей.

Зара разговаривала с многими беженцами на их родном языке, поскольку она сама курдской национальности. Певица призналась, что из-за этого она еще глубже воспринимает ситуацию на польско-белорусской границе.