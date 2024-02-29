Знаменитости 29 февраля 2024, 15:38 Певица Зара поделилась впечатлениями от послания президента Певица Зара поделилась впечатлениями от послания Путина Федеральному собранию Komsomolskaya Pravda/ / Global Look Press

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Певица Зара поделилась впечатлениями от послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Она подчеркнула, что в своей речи глава государства сделал упор на благо семей, детей и героев страны. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Зара уточнила, что ей как матери очень импонируют предложенные условия ЕГЭ. По ее словам, дети хоть и отличники, но экзамена этого боятся как огня.

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«Президента зал приветствовал стоя, это так объединяло, сила наша — в единении, в многокультурности, и сейчас мы переживаем значимый период в истории России», — сказала певица.

Она также отметила важность Земского работника культуры, идею которого предлагали уже давно.

Ранее глава государства предложил внести изменения в систему ЕГЭ — дать право выпускникам школ на пересдачу.