Знаменитости 12 мая 2023, 16:52 Певица Зайцева назвала Москву и Петербург своими любимыми городами

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Российская певица, композитор, участница вокального телепроекта «Голос» Мария Зайцева призналась, что Москва и Санкт-Петербург являются ее самыми любимыми городами. Об этом она рассказала «Петербургскому дневнику».

Певица подчеркнула, что Петербург ей особенно нравится в теплое время года. К своим любимым местам в городе она отнесла центральную часть и знаменитые пышечные.

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Отмечается, что 14 мая Зайцева выступил в Санкт-Петербурге с большим сольным концертом.