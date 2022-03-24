Певица Вика Цыганова попала в черный список Латвии

Российская певица Вика Цыганова, как и 24 других российских деятелей культуры, была объявлена нежелательной в Латвии. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на главу МИД балтийской республики Эдгара Ринкевича.

Для Владимира Машкова, Дмитрия Певца, Никиты Михалкова, Стаса Михайлова, Тины Канделаки, Полины Гагариной, Николая Расторгуева, Дениса Мацуева, Валерия Гергиева и других артистов установили запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок.

«Я была в Латвии много раз. Особой культурной ценности или большой находки она не представляет. Может быть, для русских людей, которые любят мое творчество, мои песни, это будет печально и тяжело, вызовет плохие эмоции и расстройство», — сообщила Цыганова.

Она отметила, что если ее не пускают в балтийскую республику, значит она этого «недостойна». Однако певица заверила, что как-нибудь переживет эту новость.

В черный список Латвии попали, в первую очередь, те граждане России, которые выступали 18 марта на концерте в Москве в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ.