Певица Валерия высказала свое отношение к представителям ЛГБТ-движения

Певица Валерия в эфире YouTube-программы «Алена, блин!» высказала свое отношение к представителям ЛГБТ-движения. Артистка стала той, кто публично поддержал закон, запрещающий пропаганду однополой любви среди детей.

Ведущая Алена Жигалова напомнила певице, что ее муж продюсер Иосиф Пригожин довольно негативно относится к людям нетрадиционной ориентации. По словам певицы, она не настолько радикальна, как ее супруг.

«Я против вообще пропаганды, но каждый человек вправе жить так, как ему нравится, как ему удобно», — процитировал Валерию сайт «Дни.ру».

Она отметила, что у нее много друзей, которые имеют нетрадиционную ориентацию. Артистка призналась, что искренне их любит и уважает. Как заметила Валерия, ее знакомые не выставляют эту сторону своей жизни напоказ.

«Это люди интеллигентные, глубоко воспитанные, уважающие себя и других людей тоже», — подчеркнула певица.

По мнению знаменитости, нетрадиционная сексуальная ориентация является биологически неоправданной. Она считает, что из-за таких союзов сокращается население планеты, а это грозит вымиранием человечества.