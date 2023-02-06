Знаменитости 06 февраля 2023, 15:22 Певица Валерия рассказала о секретах крепкого брака РИА «Новости»

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Вот уже почти 20 лет российской певице Валерии удается строить крепкий брак с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. О секретах счастливого союза артистка рассказала журналистам на концерте лауреатов Премии «Золотой Граммофон», сообщило агентство Nation News.

По словам певицы, одинаковые увлечения и схожие взгляды на жизнь являются одной из главных составляющих счастливого брака. Также крепкий союз невозможен без умения смеяться вместе. Так, по мнению Валерии, долговечные отношения держатся на схожести в чувстве юмора. Если же люди в паре перестают смеяться вместе, то это говорит о серьезных проблемах в отношениях.

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Артистка отметила, что в ее семейной жизни нет места рутине и повседневности. Вместе со своим мужем Иосифом они получают удовольствие от одного и того же.

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