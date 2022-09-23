Певица Валерия отменила концерты в России | 360°

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Певица Валерия отменила концерты в России

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Певица Валерия отменила ближайший концертный тур в России, объяснив это тем, что считает неуместными развлекательные мероприятия в настоящее время. Об этом сообщила Политика сегодня».

Певица должна была проехать с гастрольным туром по стране, однако отменила тур из-за объявленной мобилизации.

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«Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно», — написала она в соцсети.

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