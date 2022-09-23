Певица Валерия отменила концерты в России | 360°

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Общество
24 сентября 2022, 20:16
Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения
Эксклюзив
24 сентября 2022, 20:09
«Надеюсь, что республика восстановится». Уроженка Донецка поделилась ожиданиями от референдума
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Мир
24 сентября 2022, 19:51
Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России
Спорт
24 сентября 2022, 19:47
Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года
Армия
24 сентября 2022, 19:32
«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат
Подмосковье
24 сентября 2022, 19:31
Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах
Эксклюзив
24 сентября 2022, 19:13
«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим
Мир
24 сентября 2022, 19:06
Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России
Армия
24 сентября 2022, 19:02
Михаил Мизинцев стал новым замглавы Минобороны. Что важно о нем знать