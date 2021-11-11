Певица Цыганова сравнила Моргенштерна с «кучкой навоза»

Певица Вика Цыганова раскритиковала рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом сообщил NEWS.ru.

Ей не нравятся эксцентричное поведение рэпера, но также Цыганова считает, что он это просто «перерастет».

«Он, может быть, как кучка навоза, на которой спустя время вырастет прекрасная роза», — заявила Цыганова.

По ее мнению, такие люди были и во времена СССР, но сейчас молодежь раньше взрослеет.

«Сейчас дети уже в 20 лет становятся взрослыми. Но вместо иллюзий перед ними стоят соблазны и искушения», — считает певица.

Также она думает, что Моргенштерну поможет измениться вера в Бога.

Ранее Моргенштерн выложил на своей странице в Instagram фото с неоднозначной подписью. В результате фанаты заподозрили рэпера в уходе со сцены.

На фото он стоит уставший среди папарацци.

«Вернусь через 10 лет», — написал Моргенштерн.

Эта подпись сразу подтолкнула фанатов на мысль, что певец собирается уйти со сцены на 10 лет. Кто-то просил этого не делать, некоторые писали, что Моргенштерн хочет пойти по стопам рэпера Oxxxymiron. Но музыкант пока не прокомментировал эти слухи. Однако раньше он признавался, что хочет уйти из шоу-бизнеса и начать уделять больше времени семье.