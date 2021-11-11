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    11 ноября 2021, 12:13

    Певица Цыганова сравнила Моргенштерна с «кучкой навоза»

    Певица Цыганова раскритиковала рэпера Моргенштерна за эксцентричные выходки

    Дарья Морозова

    Певица Вика Цыганова раскритиковала рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Певица Цыганова сравнила Моргенштерна с «кучкой навоза»

    Ей не нравятся эксцентричное поведение рэпера, но также Цыганова считает, что он это просто «перерастет».

    «Он, может быть, как кучка навоза, на которой спустя время вырастет прекрасная роза», — заявила Цыганова.

    По ее мнению, такие люди были и во времена СССР, но сейчас молодежь раньше взрослеет.

    «Сейчас дети уже в 20 лет становятся взрослыми. Но вместо иллюзий перед ними стоят соблазны и искушения», — считает певица.

    Также она думает, что Моргенштерну поможет измениться вера в Бога.

    Ранее Моргенштерн выложил на своей странице в Instagram фото с неоднозначной подписью. В результате фанаты заподозрили рэпера в уходе со сцены.

    На фото он стоит уставший среди папарацци.

    «Вернусь через 10 лет», — написал Моргенштерн.

    Эта подпись сразу подтолкнула фанатов на мысль, что певец собирается уйти со сцены на 10 лет. Кто-то просил этого не делать, некоторые писали, что Моргенштерн хочет пойти по стопам рэпера Oxxxymiron. Но музыкант пока не прокомментировал эти слухи. Однако раньше он признавался, что хочет уйти из шоу-бизнеса и начать уделять больше времени семье.