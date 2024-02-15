Эксклюзив 15 февраля 2024, 18:42 Певица Цыганова назвала шоу-бизнес инструментом для растления людей Певица Цыганова: участники «голой» вечеринки приватизировали шоу-бизнес РИА «Новости»

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Скандальная «голая» вечеринка в московском клубе «Мутабор» стала результатом многолетнего растления как артистов, так и увлеченной ими публики. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой заявила певица Вика Цыганова.

Она подчеркнула, что весь российский шоу-бизнес с момента своего появления начал развиваться не в том направлении и устроенный звездами шабаш стал его вершиной.

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«Эта вечеринка показала, куда все эти люди шли. Я просто знаю всех этих петухов с гребнями, шляпами, плясками. Поэтому это логический приход к такой бесовщине. Просто сам шоу-бизнес пропагандировал растление и очень много нагадил здесь», — заявила Цыганова.

Певица добавила, что в ближайшем будущем не ожидает появления новых крупных звезд на российской эстраде. Даже талантливые дети могут только перепевать старые хиты, потому что новых не появляется. В итоге на сцену выйдут очередные пустые артисты.

«Нечего петь, негде выступать, потому что все „приватизировали“ вот эти участники „голой“ вечеринки, возомнившие себя вершителями судеб», — добавила Цыганова.

По ее словам, выводы из ситуации должны сделать зрители. В качестве примера она привела выходку на кремлевском концерте Филиппа Киркорова, который непочтительно обошелся с крестом. Но никто из присутствовавшей там публики не возмутился.

«Люди должны пробудиться. В Евангелии сказано, что бесы тоже на службе у Бога. То есть они должны повлиять на то, чтобы что-то появилось в душе. Встань и уйди — прояви свою позицию», — призвала певица.

Осудила Вика Цыганова и уехавшую из России Аллу Пугачеву. Она пояснила, что никогда не считала примадонну российской эстрады искренним человеком. Певица пояснила, что если посмотреть видео Пугачевой с выключенным звуком, то все кривляния и мимикрия выйдут на поверхность. Певица призналась, что от увиденного зрелища ее тошнило.