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    28 ноября 2021, 08:20

    Певица Цыганова назвала Градского «последним из эпохи души»

    Последний из эпохи души: певица Вика Цыганова — об Александре Градском

    Андрей Иванов

    Певица Вика Цыганова отреагировала на смерть Александра Градского на своей странице в Instagram. Она призналась, что сейчас ей очень больно и назвала ушедшего коллегу «последним из эпохи души».

    Певица Цыганова назвала Градского «последним из эпохи души»

    «Какая утрата! Александр, дорогой, как же так. Реально больно, нереально поверить. Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души. <…> Как быстро мы сиротеем», — написала Цыганова.

    Певица рассказала, что несколько лет назад перед ее отъездом в Италию на запись альбома Градский благословил ее. Она поблагодарила певца за талант и добрые наставления.

    Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в больнице в Москве. Несколько дней назад, по сообщению СМИ, он попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Здоровье 72-летнего певца пошатнулось после перенесенного в сентябре ковида.