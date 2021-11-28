Певица Цыганова назвала Градского «последним из эпохи души»

Певица Вика Цыганова отреагировала на смерть Александра Градского на своей странице в Instagram. Она призналась, что сейчас ей очень больно и назвала ушедшего коллегу «последним из эпохи души».

«Какая утрата! Александр, дорогой, как же так. Реально больно, нереально поверить. Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души. <…> Как быстро мы сиротеем», — написала Цыганова.

Певица рассказала, что несколько лет назад перед ее отъездом в Италию на запись альбома Градский благословил ее. Она поблагодарила певца за талант и добрые наставления.

Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в больнице в Москве. Несколько дней назад, по сообщению СМИ, он попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Здоровье 72-летнего певца пошатнулось после перенесенного в сентябре ковида.