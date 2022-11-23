Знаменитости 23 ноября 2022, 12:55 Певица Тейлор Свифт съехала из таунхауса, который снимала

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Таунхаус в Нью-Йорке, который снимала певица Тейлор Свифт, снова доступен для аренды. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Mansion Global.

Исполнительница жила там, пока в ее доме был ремонт, уточнил сайт «Дни.ру». Она платила за жилье 40 тысяч долларов за месяц, но сейчас оно подорожало на пять тысяч долларов.

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Известно, что на территории домовладения есть крытый бассейн и террасы. В самом доме четыре спальни, кухня, гостиная и пять ванных комнат.

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