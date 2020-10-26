Певица Татьяна Овсиенко рассказала о своем завещании

Певица Татьяна Овсиенко составила завещание на свою элитную московскую квартиру. По словам исполнительницы, документ появился уже давно и в нем не упоминается гражданский муж Александр Меркулов.

Овсиенко рассказала, что по завещанию квартиру в столице получат сыновья и внук. Речь идет о более 200 квадратных метрах элитной жилплощади. Певица объединила в одну сразу три квартиры, две из которых выкупила у соседей.

«Я так приняла такое решение в своем завещании. Давным-давно. Мало ли, все в жизни бывает. Это нормальные вещи. Сегодня живем, а завтра, как Бог даст. Я с самого начала знала, что у меня есть крестник, которого я называю сыном, и сын Игорешечка», — пояснила Овсиенко НТВ.

При этом у исполнительницы есть соседи, считающие, что ее спаивает Меркулов в надежде получить квартиру. Но сама певица в своем избраннике уверена.

«Чтобы о нем ни говорили, в Сашином характере нет подвоха. Это 100%, что сюда он не претендует. Надеюсь, что у нас с Сашкой в будущем будет что-то свое, какой-то домик, не важно где, все это пока в планах», — отметила исполнительница.

По словам Овсиенко, Меркулов купил квартиру в Ялте, которую оформил на мать певицы. Ранее она опровергла слухи о домашнем насилии. Она заявила, что все высказывания являются ложью, а свое исчезновение объяснила самоизоляцией. Несмотря на все объяснения, Овсиенко закрыла свой аккаунт в Instagram, пишет РИА ФАН.