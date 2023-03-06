Знаменитости 06 марта 2023, 23:01 Певица Татьяна Буланова поделилась творческими планами на будущее Певица Татьяна Буланова рассказала о выходе нового альбома

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Сегодня, 6 марта, певице Татьяне Булановой исполнилось 54 года. В связи с этим знаменитость поделилась творческими планами в беседе с РИА ФАН.

«Сегодня практически на всех музыкальных платформах вышла песня „Ты взрослая“ — это наша с Сашей Гонопольским коллаборация», — рассказала исполнительница.

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Она подчеркнула, что в ближайшее время она планирует заняться съемками клипа на данную композицию. Кроме того, певица порадует фанатов выходом нового альбома «Таня, дыши», написал RT.

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