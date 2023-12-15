Знаменитости 15 декабря 2023, 02:35 Певица Светлана Разина назвала «дурью» концерты в зоне СВО Экс-солистка «Миража» Разина: концерты в зоне СВО не героизм, а дурь РИА «Новости»

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Концерты в зоне СВО не героизм, а дурь. Такое заявление сделала бывшая вокалистка группы «Мираж» певица Светлана Разина в интервью RTVI.

«Не потому что я боюсь ехать фронт и рисковать жизнью. Ехать на фронт нужно с ружьем. Ехать туда песни петь — это не героизм. <…> Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними вертеться? Нет, это не героизм, это дурь!» — заявила Разина.

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Певица отметила, что против выступления артистов в зоне проведения боев, там не должно быть песен и плясок. Концерты в зоне СВО напоминают «заказные корпоративные мероприятия».

Ранее Разина раскритиковала вокал Полины Гагариной и Shaman. Певица призналась, что не может слушать надрывное исполнение. Она заявила, что ей больше импонирует исполнение Инстасамки, нежели Полины Гагариной.