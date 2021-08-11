Певица Слава заявила о своем уходе из Сети

Певица Слава опубликовала пост, в котором заявила, что уходит из Сети. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на публикацию в ее Instagram.

«Я ухожу из Сети. Не знаю на сколько. Мне очень плохо. Очень долгое время два человека ломали меня и, видимо, достигли своей цели», — написала артистка. Орфография и пунктуация автора сохранены.

В комментариях ее поддержал актер Гоша Куценко. Он написал, что Славе не нужно терпеть унижения.

Буквально следующим утром пост исчез. Что это было и что произошло у певицы, никто не понял. Есть предположения, что она написала это, будучи нетрезвой.

Ранее Слава призналась, что для нее бодипозитив неприемлем. Она пояснила, что когда набирает лишние килограммы, то впадает в депрессию. Она призналась, что тоже любит хорошо поесть, но жесткий гастрольный график позволяет ей быстро сбросить лишние килограммы.