Певица Слава вспомнила случай из жизни, за который ей стыдно

В 2014 году Славу сняли с рейса, обвинив в употреблении наркотиков. Тогда певица легла спать в VIP-зале: она не была пьяной, а просто устала из-за плотного графика. Однако один из пассажиров пожаловался стюардессам, что «она там пьяная валяется» и попросил отказать Славе в полете. В итоге певицу развернули у трапа и отправили на медосвидетельствование.

Вся эта история закончилась благополучно, в крови певицы не нашли запрещенных веществ. Тем не менее знаменитость считает тот эпизод несправедливым и даже отказалась принимать извинения.

Пьяной же Слава вышла на сцену только однажды. Это был был уже третий концерт за вечер, певица очень устала. Публика ничего не заметила, но исполнительнице до сих пор за это стыдно, написало радио «Комсомольская правда».

При этом Слава любит повеселиться, чего она и не скрывает. Певица ходит в закрытые клубы, где может спокойно танцевать на столе и петь в караоке. При этом проблем с алкоголем у нее нет и никогда не было. Генетический тест показал, что спиртное не вредит ее организму. Поэтому утром после вечеринки она никогда не страдает от похмелья. Несмотря на это Слава не позволяет себе лишнего, особенно на концертах.

«Я знаю, что зритель даст тебе только один шанс», — заявила исполнительница.

По ее словам, она выпивает немного виски перед концертом, потому что волнуется даже спустя почти 20 лет на сцене.