Российская певица Слава рассказала о жизни своих дочерей, а также о том, кем ее девочки мечтают стать в бдущем. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам звездной мамы, контролировать учебу девочек ей доводится не часто, поскольку у нее плотный концертный график. В этом году ее 10-летняя дочь идет в пятый класс, а 23-летняя дочь поступила на бюджет в магистратуру РУДН.

Артистка отметила, что младшая дочь похожа на нее, такая же активная и шустрая.

«Как бы помягче сказать… Моя Антонина в школу не хочет от слова совсем. Ей нужно находиться в постоянном движении, она не любит сидеть на месте — вся в маму. Особенно не хочется учиться после таких длинных летних каникул, когда ребенок разгулялся. Но ничего: думаю, первые пару недель будут напряженными, а затем вольется в график», — сообщила певица.

О том, кем мечтает стать младшая дочь, Слава однозначно ответить не смогла, поскольку девочка часто меняет свое решение.

«Выбор профессии меняется чуть ли не каждый месяц! То она хотела стать спортсменкой, сегодня утром — моделью. Даже про певицу речь шла. Все очень быстро меняется, как и у многих в таком возрасте. Я приму любое ее решение и помогу, чем смогу», — отметила певица.

Старшая дочь Славы поступила в РУДН на юридический факультет. Возможно, в скором времени девушка выйдет замуж.

«Чувствую, впереди много всего хорошего. Может, и свадьба не за горами, кто знает, дело молодое. Я только рада буду, уже даже и к внукам готова», — резюмировала певица.