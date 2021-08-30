Певица Слава рассказала о провалах в памяти после COVID-19

Анастасия Сланевская, более известная как Слава, единственная из российских звезд, кто дважды переболел COVID-19. В интервью для сайта kp.ru певица рассказала о последствиях болезни и о том, как переживает пандемию.

Певица рассказала, что первая болезнь была тяжелой, а вторая прошла почти бессимптомно. Но последствия остались: например, Слава столкнулась с проблемами с памятью.

«Бывают моменты, когда память „отшибает“, поэтому на гастроли вожу распечатанные на листочках тексты песен — чаще всего заглядываю в недавно написанные. Сейчас снималась сразу в нескольких телепроектах — выручал суфлер. Зрители на концертах не обижаются — они все прекрасно понимают и разделяют мою самоиронию. Но шутки шутками, а я начала заниматься здоровьем — надо ликвидировать последствия ковида», — поделилась певица.

Она пожаловалась, что главная проблема, с которой она столкнулась во время пандемии — это падение доходов. Онлайн-концерты почти не приносят прибыли. Но больше всего певица скучала по живым зрителям в зале.

«Сейчас ситуация вроде бы налаживается, но я не знаю, сколько еще должно пройти времени, чтобы все вернулось на круги своя. А пока сложностей хватает: в первую очередь это отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне, это залы, заполненные на 50%, люди, которые со страхом приходят на концерты и не могут полностью расслабиться и отдохнуть. Да и мы даже не видим их улыбок из-за масок. Мечтаю, чтобы это скорее закончилось, и все были здоровы!», — сказала она.