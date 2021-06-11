Певица Слава призналась в тяге к разгульному образу жизни

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сходила на шоу «ДНК-шоу», которое ведет Лолита Милявская. Певицы обсудили генетические предрасположенности и страсть к чревоугодию, написало РИА ФАН.

С помощью ДНК-теста у Славы выявили склонность к алкоголизму. Певица призналась, что если бы не сила воли и чувство ответственности перед семьей, она вела бы разгульный образ жизни.

«Я люблю жить и веселиться: выпить, покушать. Это, наверное, чревоугодие», — ответила Слава на вопрос о ее пороках.

Также она рассказала, что раньше была склонна к импульсивным действиям и была более спонтанной, чем сейчас.

«Вообще, я авантюристка, легкая на подъем. Раньше могла с одним паспортом улететь в другую страну! Сидели в ресторане, дофамин повышали, и раз — очнулись в Одессе! Или в Турции», — рассказала певица.