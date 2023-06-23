Знаменитости 23 июня 2023, 11:39 Певица Слава поделилась видео с бывшим мужем, где они вместе проводят время

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Певица Слава разместила в своих соцсетях видео с бывшим мужем Анатолием Данилицким, чем удивила и одновременно обрадовала своих фанатов. Об этом написали «Дни.ру».

Фанаты предполагают, что воссоединиться паре помогла забота о родившемся внуке. Старшая дочь певицы Александра вышла замуж в конце 2022 года и стала матерью несколько месяцев спустя.

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Некоторые поклонники критиковали Славу за то, что она отмечала день рождения внука, налив себе в стакан коньяка.