Певица Слава подарила дочери машину за 5 млн рублей, а ей припомнили жареную картошку простых россиян

Певица Слава подарила своей дочери Александре Морозовой машину марки Mercedes. Автомобиль стоит пять миллионов рублей.

Радостным событием певица поделилась в своем аккаунте в Instagram.

«Первый авто — это очень волнительно!!! Мой трогательный кот так рад! Помню, я всю ночь наворачивала круги по МКАД на своем первом авто. Обожаю водить! Пусть ваши мечты тоже сбываются!» — подписала Слава видео в Сети.

Дочери певицы сейчас 21 год, она уже имеет право водить машину. Слава в момент вручения ключей сказала, что лучше бы автомобиль подарил ухажер, но пока пускай будет от мамы.

В комментариях к посту мнения людей разделились. Некоторые пользователи поздравили семью с приобретением и объяснили, что баловать детей должны родители, потому что больше некому. Другие же написали, что Слава «с жиру бесится», пока вся страна ест картошку жареную.

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