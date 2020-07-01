Певица Sia впервые стала бабушкой. Причем дважды

44-летняя австрийская певица Sia впервые стала бабушкой. У одного из двух ее приемных сыновей родились двое детей, их пол и имена пока не известны.

Об этом певица рассказала на шоу Zane Lowe’s Apple Music.

В прошлом году Sia усыновила двоих чернокожих юношей, каждому из которых на тот момент было по 18 лет. Певица рассказала, что сыновья зовут ее Нана, несмотря на все уговоры называть ее «милочка» — по примеру Кайли Дженнер.

«У моего младшего сына родились двое детей. Я была в шоке, но сейчас все нормально», — рассказала Sia во время шоу.

Певица пояснила, что сейчас помогает своим сыновьям преодолевать трудности, с которыми им пришлось столкнуться за 18 лет своей жизни. Она рассказала, что за это время каждый из юношей «побывал в 18 разных местах». Оба сына занимаются в различных программах, которые помогают им справиться с перенесенными травмами. Один из них делает значительные успехи и уже готов прекратить терапию. Однако за второго сына звезда все еще переживает.

«Я молюсь, чтобы он справился, потому что мне для избавления от последствий собственных травм потребовалось много времени. С травмой можно справиться, когда у тебя спокойная и безопасная жизнь. Так что я просто стараюсь сделать для детей все, что в моих силах», — рассказала Sia.