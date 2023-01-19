Знаменитости 19 января 2023, 13:41 Певица Сенчукова рассказала о своем опыте крещенских купаний Артистка Наталья Сенчукова окуналась в прорубь два раза в жизни РИА «Новости»

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Известная российская певица Наталья Сенчукова два раза в жизни принимала участие в крещенских купаниях. Своим опытом окунания в прорубь артистка поделилась в беседе с teleprogramma.pro.

По словам певицы, впервые ей удалось нырнуть в ледяную воду на Крещение в 2005 году. Тогда в этот праздник на улице стоял мороз -12 градусов. Свое геройство Сенчукова повторила на следующий год и окунулась в прорубь, когда столбики термометров показывали -35 градусов. Однако оба раза крещенские купания обернулись для певицы последующей простудой.

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Сенчукова отметила, что считает окунание в прорубь скорее народной русской забавой, которая достаточно далеко от религии. Также певица подчеркнула, что на подобные эксперименты омывания в ледяной воде она больше не решается.

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