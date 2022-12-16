Знаменитости 16 декабря 2022, 22:23 Певица Семенович рассказала забавный предновогодний случай с выступления Певица Семенович заявила, что однажды ее похитили во время новогоднего выступления

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Многие знаменитости сталкивались с различными забавными ситуациями во время выступлений. Певицу Анну Семенович данная участь не обошла стороной. Однажды девушку похитили во время новогоднего корпоратива. Об этом сообщил Prozvezd.info.

Данная ситуация произошла когда певица выступала в группе «Блестящие». В тот момент она только начинала свою музыкальную карьеру. Во время новогоднего корпоратива один из зрителей украл ее. Мужчина был в пьяном состоянии, схватил певицу и перекинул ее через плечо. «Похититель» заявил Семенович, что она симпатичная.

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Певица отметила, что не знала на тот момент, как реагировать на подобное поведение. Девушка не знала, куда зритель ее потащит. К счастью, рядом оказалась охрана. Она задержала и скрутила зрителя. На следующий день мужчина извинился перед Анной и подарил ей букет цветов. Свой поступок он объяснил тем, что изрядно напился, сообщило издание INFOX.ru.

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