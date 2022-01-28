Певица Семенович рассказала, почему рассталась с фигуристом Костомаровым

Певица Анна Семенович рассказала, почему рассталась с фигуристом Романом Костомаровым. Об этом сообщило ИА Nation News.

Семенович долгое время занималась фигурным катанием, где и познакомилась со спортсменом. После этого у них завязались отношения.

Исполнительница поделилась, что не была уверенна в партнере. Она боялась, что Костомаров ее бросит в случае беременности, поэтому решила сама порвать с ним.

«С Ромой у меня были очень непростые отношения. Мы очень сильно ругались. Нам было тяжело вместе ладить. У меня был тогда какой-то такой период невезения с мужчинами», — объяснила Семенович.