Певица Седакова рассказала, как ее уволили с радио

Певица Анна Седокова вспомнила историю из своей молодости. Она рассказала, что в 19 лет работала ведущей на радио в утреннем шоу «Подъем». Однако построить карьеру в этой сфере ей так и не удалось. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

Певица рассказала, что из-за работы ей приходилось просыпаться в четыре утра. В эфир она должна была выходить уже через два часа. Седакова подчеркнула, что работала вместе с соведущим Максимом, однако в какой-то момент их решили уволить, не объясняя причины.

«Однажды утром после эфира ко мне подошла ассистент и тихо прошептала на ушко: „Ты уволена“», — вспомнила Седокова.

Несмотря на это, девушка решила не сдаваться. Она обратилась к руководству радиостанции и попросила дать им с коллегой еще один шанс. Им разрешили записать собственную передачу. Однако и этот проект не понравился начальству, после чего ведущих уволили со скандалом.