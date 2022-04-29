Певица Сати Казанова рассказала, как справлялась со славой в группе «Фабрика»

Певица Сати Казанова рассказала, что иногда ей был сложно справиться с успехом, который она имела в группе «Фабрика». Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

По данным радиостанция «Комсомольская правда», иногда у группы было по 35 концертов в месяц. Казанова рассказала, что это огромная нагрузка на психику, особенно в молодом возрасте.

«И у нас бывали разные срывы: и истерики, и драки, все было. Это все очень весело», — заключила Сати.