Певица Саша Мусор рассказала о желании спеть на «Нашествии»

Молодая певица Саша Мусор рассказала о том, что хотела выступать на «Нашествии» еще когда была подростком. Об этом она сообщила «Национальной службе новостей».

«Впервые о фестивале „Нашествие“ я услышала, когда мне было 13 лет. Помню, как уже спустя года три, в 16, мы сидели с друзьями на улице летом и рассуждали, как мы поедем на „Нашествие“. Но, конечно, мама меня не отпустила, денег у нас не было, но мечтали мы крепко о фестивале! Так с тех пор, я ни разу и не была на „Главном приключении года“. Знаю, что фестиваль мой ровесник или немного старше», — поделилась певица.

Она также добавила, что хотела бы выступить на обновленной версии фестиваля, если там найдутся ее фанаты.