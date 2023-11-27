27 ноября 2023, 17:05
Певица Сара Окс: ведущая Гузеева испытывает ненависть к женщинам из неблагополучных семей
Певица Сара Окс дала большое интервью сайту «Страсти». В ходе беседы она рассказала, что ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева проявляет ненависть к бедным женщинам из провинции.
По словам исполнительницы хита «Нимфомания», Гузеева не испытывает сочувствия к девушкам из неблагополучных семей, которые пытаются добиться успеха.
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«Можно, оказывается, быть успешным и злым одновременно», — высказалась Сара Окс.
Она также отметила, что своим грубым и хабальным поведением Гузеева опускает себя.
Женщины
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