Знаменитости 27 ноября 2023, 17:05 Певица Сара Окс: ведущая Гузеева испытывает ненависть к женщинам из неблагополучных семей

Читать 360tv в

Певица Сара Окс дала большое интервью сайту «Страсти». В ходе беседы она рассказала, что ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева проявляет ненависть к бедным женщинам из провинции.

По словам исполнительницы хита «Нимфомания», Гузеева не испытывает сочувствия к девушкам из неблагополучных семей, которые пытаются добиться успеха.

Реклама

«Можно, оказывается, быть успешным и злым одновременно», — высказалась Сара Окс.

Она также отметила, что своим грубым и хабальным поведением Гузеева опускает себя.