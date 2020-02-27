27 февраля 2020, 17:26
Певица Самойлова рассказала о борьбе со своим заболеванием
Российская певица Юлия Самойлова рассказала о борьбе со своим диагнозом — спинальной мышечной атрофией, которую ей поставили в 13 лет. Об этом сообщил RT.
Самойлова рассказала, что сначала все думали, что она родилась здоровой. Проблемы начались в возрасте до года. Врачи долго не могли понять, в чем дело — ставили множество разных диагнозов и неоднократно предсказывали возраст предполагаемой смерти. Спинальную мышечную атрофию у девушки нашли только в 13 лет.
Также девушка поделилась, что заболевание постоянно прогрессирует в худшую сторону. А еще ей пришлось пережить операцию, потому что к тому моменту она уже не могла есть. По словам девушки, муж очень поддерживал ее в период реабилитации.
Самойлова также сообщила, что не принимает никаких препаратов. Ей предлагали их, но она отказалась: хотела, чтобы они достались больным, которым хуже, чем ей.