Певица Рита Ора купила дом с привидениями за 10 млн долларов
Местные жители, как написала газета The Sun, рассказали о странных звуках, которые доносятся из дома по ночам. Они предполагают, что в особняке обитают привидения.
Более 100 лет назад этот дом принадлежал известному художнику, который создавал иллюстрации для сказок немецких лингвистов братьев Гримм. Мужчина вешал эскизы будущих изображений на балки в комнате.
Певица купила особняк в одном из самых престижных районов Лондона. Ее соседями стали британская супермодель Кейт Мосс и британский актер Джуд Лоу. За дом с шестью спальнями Рита Ора заплатила 7,5 миллионов фунтов стерлингов, или более 10 миллионов долларов.
Рита Ора вошла в список британских музыкантов, которые наиболее опасны для компьютера, так как при поиске их песен в Сети можно запросто подхватить какой-нибудь вирус. Исследование провели разработчики антивирусного ПО McAfee.