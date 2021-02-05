Певица Рита Ора купила дом с привидениями за 10 млн долларов

Британская поп-певица Рита Ора купила старинный особняк в Лондоне. Ее новые соседи утверждают, что в нем живут привидения.

Местные жители, как написала газета The Sun, рассказали о странных звуках, которые доносятся из дома по ночам. Они предполагают, что в особняке обитают привидения.

Более 100 лет назад этот дом принадлежал известному художнику, который создавал иллюстрации для сказок немецких лингвистов братьев Гримм. Мужчина вешал эскизы будущих изображений на балки в комнате.

Певица купила особняк в одном из самых престижных районов Лондона. Ее соседями стали британская супермодель Кейт Мосс и британский актер Джуд Лоу. За дом с шестью спальнями Рита Ора заплатила 7,5 миллионов фунтов стерлингов, или более 10 миллионов долларов.

Рита Ора вошла в список британских музыкантов, которые наиболее опасны для компьютера, так как при поиске их песен в Сети можно запросто подхватить какой-нибудь вирус. Исследование провели разработчики антивирусного ПО McAfee.