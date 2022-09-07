Певица Рита Дакота спровоцировала слухи о второй беременности | 360°

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07 сентября 2022, 22:32

Певица Рита Дакота спровоцировала слухи о второй беременности

Поклонники поздравляют певицу Риту Дакоту со второй беременностью

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Новое видео певицы Риты Дакоты, размещенное в соцсетях, спровоцировало слухи о ее беременности. Поклонники поздравляют артистку и надеются, что ребенок укрепит ее отношения с Федором Белогаем.

Романтичный ролик был снят под песню Дакоты «Карандаш». На опубликованных кадрах исполнительница стоит в свободной черной футболке и широких джинсах. Белогай нежно гладит ее по животу. Фолловеры решили, что таким образом звезда решила рассекретить свое интересное положение.

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«Поздравляю с долгожданной беременностью. Теперь ждем новостей о свадьбе», — написала пользовательница.

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Дакота и Белогай состоят в отношениях больше двух лет. Они вместе живут и работают, часто путешествуют. Партнер исполнительницы прекрасно ладит с ее четырехлетней дочерью Мией от коллеги Влада Соколовского. В марте артист стал отцом во второй раз — его избранница Ангелина Суркова родила сына, которого назвали Дэвидом.

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