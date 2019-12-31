Певица Рита Дакота попала в аварию

Авария случилась 30 декабря. Сообщается, что певица потянула шею, но решила не обращаться к медикам. Она даже не стала менять дневное расписание и поехала в салон красоты, куда и направлялась до ДТП.

Дакота призналась: не сразу сообразила, что произошло, но потом дала о себе знать резкая боль в области шеи и части спины.

«Вот этот огромный автобус только что врезался со всей силы в такси, в котором я находилась. Я так сильно потянула шею и спину, что теперь молюсь, чтобы все было нормально», — рассказала исполнительница.

В салоне Рите Дакоте было неудобно сидеть в кресле мастера, когда ей красили волосы и делали маникюр. На данный момент со здоровьем все в порядке. Певица готовится встретить праздник вместе со своей дочкой Мией.