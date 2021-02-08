Певица рассказала, как Мэрилин Мэнсон снимал ее на камеру ниже пояса

Вокалистка британской группы Wolf Alice Элли Роуселл рассказала, как американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон снимал ее на камеру GoPro. Все произошло в гримерке во время музыкального фестиваля.

По словам Роуселл, она познакомилась с рокером за сценой фестиваля, проходившего несколько лет назад.

«После того как его комплименты моей группе становились все более гиперболизированными, я начала что-то подозревать», — написала певица в Twitter.

Когда она посмотрела вниз, то была «шокирована»: Мэнсон сфокусировал камеру на ее юбке.

Никаких последствий для музыканта инцидент не имел: его тур-менеджер «попросту заявил, что Мэнсон постоянно делает что-то подобное», добавила вокалистка.

Роуселл рассказала свою историю, чтобы привлечь внимание к поведению рокера и поддержать актрису Эван Рэйчел Вуд и других женщин, уличивших Мэнсона в недопустимом поведении.

Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого Запада», встречалась с рок-звездой в 2006–2010 годах. Актриса заявила, что Мэнсон «издевался над ней годами», промывая ей мозг, манипулируя и принуждая к подчинению.

Вскоре с подобными заявлениями выступили и другие женщины. Стилист Лав Бейли заявила, что Мэнсон угрожал ей оружием. А американская певица Фиби Бриджерс рассказала, что в доме Мэнсона есть «комната для изнасилований».