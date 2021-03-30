Певица Понаровская засудила ПФР за незаслуженно маленькую пенсию

68-летняя певица Ирина Понаровская выиграла суд у Пенсионного фонда России. Она обратилась с иском из-за слишком маленькой пенсии, и теперь получит компенсацию за 12 лет.

Об этом сообщила kp.ru. Издание отметило, что Понаровская вышла на пенсию в 55 лет — тогда ей назначили выплату в размере пяти тысяч рублей. С годами сумма выросла, однако певица продолжала настаивать, что пенсия слишком мала.

Осенью прошлого года она обратилась в суд, а 29 марта судья вынес решение.

«Иск Понаровской удовлетворен в полном объеме. Артистка требовала обязать Главное Управление Пенсионного фонда РФ № 10 по городу Москве включить в ее общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии с 10.08.1982 по 01.04.1983 и произвести перерасчет страховой пенсии», — сообщили в пресс-службе Басманного районного суда.

Теперь Пенсионный фонд выплатит Понаровской компенсацию в размере 240 тысяч рублей. Эту сумму она недополучила за 12 лет — в среднем по 1,6 тысячи рублей в месяц. Кроме того, артистке зачтут стаж в филармонии и увеличат сумму последующих пенсий.