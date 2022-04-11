Певица Понаровская рассказала, что могло стать причиной ее поражения в шоу «Маска»

Певица Ирина Понаровская покинула шоу «Маска» в девятом выпуске третьего сезона. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что могло стать причиной ее поражения.

Исполнительница выступала на шоу в образе Пончика. Она подчеркнула, что во время выступлений вела себя максимально естественно и старалась сильно не менять свой голос. По словам Понаровской, рассекретить ее могли именно из-за отсутствия необычного амплуа.

«Меня мог выдать только голос. И скрывалась я тоже только благодаря ему. Я не кривлялась, все песни пела, но разными голосами. Мне кажется, в этом мой секрет и в то же время недостаток в глазах зрителей, потому что я не хитрила. Наверное, из-за этого получалось не так ярко, я немного теряла в подаче, но зато меня не в чем было упрекнуть в профессиональном смысле», — отметила она.

Певица упрекнула многих участников шоу в том, что они делали из своих выступлений «клоунаду». Она отметила, что не видит смысла в кривляниях благодаря музыкальному образованию и уважению к творчеству.