Знаменитости 30 ноября 2023, 15:39 Певица Полина Гагарина призналась, что сейчас в ее личной жизни все великолепно

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Певица Полина Гагарина, недавно начавшая отношения с танцором из своего коллектива Стасом Миковым, призналась, что в ее личной жизни все великолепно. Об этом артистка рассказала на вручении премии «Золотой граммофон», сообщило издание 7Дней.

Гагарина отметила, что успевает уделять достаточно времени не только работе, но и своей второй половине.

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Впервые пару увидели вместе в конце октября на мероприятии по случаю юбилея МХТ им. Чехова. Хейтеры уже успели назвать Гагарину разлучницей, ссылаясь на то, что Миков состоял в гражданском браке с танцовщицей Оксаной Стратулат.