Знаменитости 12 июля 2023, 16:39 Певица Полина Гагарина назвала своим главным недостатком нетерпеливость

Читать 360tv в

Певица Полина Гагарина в разговоре с изданием hellomagrussia.ru расскзала, что ее главным недостатком является нетерпеливость и суетливость.

Артистка пояснила, что нетерпелива лишь потому, что ей, как огненному и энергичному человеку иногда хочется сделать что-то быстрее, получив при этом моментальный результат, написал сайт kp.ru.

Реклама

При этом Гагарина добавила, что всегда старается держать «свое сердце и душу в чистоте».