Певица подала на Шайю ЛаБафа в суд за сексуальное насилие

Экс-подруга актера Шайи ЛаБафа, певица Талья Дебретт Барнетт, больше известная как FKA twigs, подала против него иск в суд Лос-Анджелеса. Девушка обвинила ЛаБафа в насильственных действиях сексуального характера.

По данным газеты New York Times (NYT), FKA twigs в иске также обвинила актера в причинении эмоциональных страданий, и в том, что он сознательно заразил ее венерическим заболеванием.

Певица утверждает, что в период их отношений с ЛаБафом, он обращался с ней жестоко «физически, эмоционально и ментально».

Еще одна бывшая подруга ЛаБафа Кэролин Фо рассказала NYT о подобном поведении актера. По ее словам, однажды он ударил ее так, что у нее пошла кровь.

В июле в Великобритании начался грандиозный суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Бывшие возлюбленные выясняли, кто в их союзе был тираном и проявлял насилие. Актеры состояли в браке менее двух лет, а разбирательство из-за развода продолжается почти четыре года. Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Судья признал, что 12 из 14 эпизодов насилия действительно имели место. При этом во время заседаний вскрылись нелицеприятные факты про обе стороны. После этого Депп проиграл в лондонском суде дело о клевете против британского издания The Sun.

Судами скандал не закончился. Disney уже отобрала у Джонни Деппа роль пирата, теперь Warner Bros. оставила его без съемок в третьей части «Фантастических тварей». Расширит ли проигрыш в суде с таблоидом The Sun список киностудий, которые будут отказываться от любимчика миллионов женских сердец? Что в итоге ждет звезду? Участь Кевина Спейси и банкротство? Об этом поразмышлял для «360» кинокритик Сергей Сычев.

После увольнения Джонни Деппа из третьей части «Фантастических тварей» его фанаты потребовали убрать Эмбер Херд из фильма «Аквамен-2». Петиция собрала уже более 1,6 миллиона подписей. Джонни Деппа тем временем, все сильнее поддерживают знаменитости.