Певица Орлова показала новорожденного

Певица Ольга Орлова показала фотографию, на которой держит на руках новорожденного ребенка и счастливо улыбается. Снимок опубликован в Instagram.

Музыкальная исполнительница сразу же призналась поклонникам, что младенец не ее.

«Самый идеальный возраст для мужчин, когда их любишь безоговорочно и прощаешь им все на свете. P. S. Не мой! К сожалению», — написала Орлова.

Подписчики разделили эмоции бывшей солистки «Блестящих». Они посчитали, что Орлова хорошо смотрится с младенцем на руках.

«А Вам идет быть мамочкой», «Оленька! Еще не поздно!» — написали они.

Орлова воспитывает 18-летнего сына Артема, который родился в браке с бизнесменом Александром Кармановым.