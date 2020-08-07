07 августа 2020, 21:21
Певица Орлова показала новорожденного
Певица Ольга Орлова показала фотографию, на которой держит на руках новорожденного ребенка и счастливо улыбается. Снимок опубликован в Instagram.
Музыкальная исполнительница сразу же призналась поклонникам, что младенец не ее.
«Самый идеальный возраст для мужчин, когда их любишь безоговорочно и прощаешь им все на свете. P. S. Не мой! К сожалению», — написала Орлова.
Подписчики разделили эмоции бывшей солистки «Блестящих». Они посчитали, что Орлова хорошо смотрится с младенцем на руках.
«А Вам идет быть мамочкой», «Оленька! Еще не поздно!» — написали они.
Орлова воспитывает 18-летнего сына Артема, который родился в браке с бизнесменом Александром Кармановым.