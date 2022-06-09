Певица Орбакайте рассказала о своей недвижимости в США

Певица Кристина Орбакайте рассказала о своей недвижимости в США. Она владеет элитным жилым комплексом в Майами. Об этом сообщил сайт mk.ru.

По словам певицы, это место является ее летней резиденцией. В комплекс она приезжает на отдых, где может позволить себе носить мешковатую одежду и не наносить макияж.

«В первые дни я в Майами пребываю в состоянии акклиматизации. И сразу полностью расслабляюсь, могу спать по нескольку раз в день! Погода хорошая — пойду на пляж. Может, позанимаюсь йогой. Сяду что-то почитать и опять могу уснуть… Там все располагает к отдыху!» — призналась исполнительница.

Еще одним излюбленным местом певицы является Санкт-Петербург. Там она часто проводит свои выступления. Также она приезжала туда в детстве с мамой, рассказал «Петербургский дневник».

«Питер — это город, в который я с детства любила ездить. Когда еще мама меня брала с собой на гастроли. Конечно, тогда было намного больше свободного времени. Я могла ходить по музеям, смотреть достопримечательности. И я очень многое видела в Петербурге», — отметила знаменитость.