Знаменитости 22 ноября 2023, 17:17 Певица Ольга Бузова заявила, что ей надоели вопросы о материнстве и беременности

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Телеведущей и певице Ольге Бузовой надоели вопросы о беременности, материнстве и о том, что ей мешает познать радость рождения ребенка. Об этом артистка рассказала на съемках YouTube-шоу «Вопрос ребром», сообщил сайт 7Дней.

«Объясняю всем еще раз. Чтобы получился ребенок, он должен родиться в любви. Чтобы родиться в любви, должна быть любовь», — ответила певица.

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Бузова также отметила, что сейчас в ее личной жизни наступило затишье, а родить первенца ей хочется именно от любимого человека.