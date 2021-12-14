Певица Нюша родила второго ребенка

Второй ребенок родился у Нюши и ее супруга Игоря Сивова. Об этом сообщило издание Super.ru со ссылкой на представителя артистки.

По данным РИА ФАН, роды Нюши прошли 14 декабря. Уточняется, что в этот раз у певицы родился мальчик.

У пары уже есть трехлетняя дочь Симба. Как они назовут сына — пока неизвестно.

Ранее врачи родильного дома в Воскресенске приняли 11-е роды у пациентки. 37-летняя женщина родила здоровую девочку весом 3,5 килограмма и ростом 54 сантиметра. Первого ребенка пациентка родила в 2005 году тоже в Воскресенском родильном доме. Появление следующих детей также проходило в стенах этого медучреждения.

Маму и малышку в выписной родильного дома встретила вся большая семья — папа, 8 девочек и 2 мальчика — сестры и братья новорожденной, которую назвали Региной.

«Я прихожу в женскую консультацию как на праздник — мне рады, там очень хороший медперсонал, специалисты грамотные, переживают, звонят. Я от всего сердца благодарю медицинский персонал», — поделилась женщина.